Депутат Матвеев: проект о летнем времени внесут в Госдуму в день летнего солнцестояния

В день летнего солнцестояния, 21 июня, в Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее время. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил депутат нижней палаты парламента РФ Михаил Матвеев.

В своем Telegram-канале Матвеев провел опрос подписчиков о поддержке использования летнего времени. По его результатам, 62% высказались против.

В опросе поучаствовало около 3,5 тыс. человек.

Матвеев еще феврале предложил вернуться к сезонному времени. Тогда в Telegram-канале депутат опубликовал фото документов со своей инициативой.

До этого, в 2019 году, с подобным предложением выступал депутат Госдумы Андрей Барышев. Он предлагал вернуть в РФ сезонные переводы времени на один час вперед в марте и один час назад в октябре.

Переход на летнее и зимнее время был отменен в 2011 году.

В 2014 году российский лидер Владимир Путин подписал закон о переходе в РФ с 26 октября на постоянное зимнее время. Тогда в большинстве субъектов России часы были переведены на час назад.