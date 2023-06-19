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Депутат Матвеев: проект о летнем времени внесут в Госдуму в день летнего солнцестояния

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В день летнего солнцестояния, 21 июня, в Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее время. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил депутат нижней палаты парламента РФ Михаил Матвеев.

В своем Telegram-канале Матвеев провел опрос подписчиков о поддержке использования летнего времени. По его результатам, 62% высказались против.

В опросе поучаствовало около 3,5 тыс. человек.

Матвеев еще феврале предложил вернуться к сезонному времени. Тогда в Telegram-канале депутат опубликовал фото документов со своей инициативой.

Регионы просят вернуть переход на летнее время
Регионы просят вернуть переход на летнее время
Постоянное зимнее время, которое действует с октября 2014 года, понравилось не всем

До этого, в 2019 году, с подобным предложением выступал депутат Госдумы Андрей Барышев. Он предлагал вернуть в РФ сезонные переводы времени на один час вперед в марте и один час назад в октябре.

Переход на летнее и зимнее время был отменен в 2011 году.

В 2014 году российский лидер Владимир Путин подписал закон о переходе в РФ с 26 октября на постоянное зимнее время. Тогда в большинстве субъектов России часы были переведены на час назад.

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