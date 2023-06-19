Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ФСБ пресекла попытку петербуржца отправиться служить в ВСУ
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой Новгородской области Никитиным
Армия
Минобороны РФ сообщило об активных наступательных действиях ВСУ на двух направлениях
Общество
В Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби
Мир
Блинкен на встрече с Си Цзиньпином заверил, что США не поддерживают независимость Тайваня
Политика
Песков назвал инспекции ООН вблизи Каховской ГЭС затруднительными из-за обстрелов
Мир
В Кремле заявили о намерении РФ и Белоруссии противостоять попыткам дестабилизации
Авто
В России начались продажи компактного седана Suzuki Ciaz
Происшествия
Число пострадавших при обстреле Волновахи в ДНР увеличилось до 20
Общество
Законопроект о возврате летнего времени внесут в ГД в день летнего солнцестояния
Общество
Синоптик пообещал москвичам теплую погоду с дождями в конце недели
Спорт
Российский теннисист Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP
Мир
Минздрав Украины сообщил о возбудителе холеры в пресной воде в Николаевской области
Сюжет:

Узбекистан подписал контракт о покупке у России 2,8 млрд кубометров газа в год

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Узбекистан и РФ 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение на двухлетний срок по поставкам российского газа. Об этом в тот же день сообщило министерство энергетики Республики Узбекистан.

«Документы подписали министр энергетики Республики Узбекистан Джурабек Мирзамахмудов и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер с участием заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Джамшида Ходжаева», — говорится на сайте ведомства.

Поставки начнутся с 1 октября 2023 года, годовой объем закупки составит 2,8 млрд куб. м, добавило 19 июня узбекское минэнерго. «Планируется начать импорт 9 млн куб. м природного газа в сутки», — отмечено в Telegram-канале.

Документом предусматривается строительство новой газоизмерительной станции в Узбекистане, к сентябрю текущего года работа будет закончена.

Не дыней единой: Узбекистан становится для россиян новой Грузией
Как со вкусом отдохнуть в недавно почти закрытой стране

В конце мая Государственная дума России ратифицировала соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа в Китай по дальневосточному маршруту между правительствами РФ и КНР. Документ подразумевает строительство трансграничного участка газопровода — от газоизмерительной станции в Дальнереченске в Российской Федерации до стартовой станции «Хулинь» в Китае.

Российский «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в минувшем году заключили долгосрочный договор купли-продажи природного газа по дальневосточному маршруту, который нацелен на рост объема поставок газа российского концерна в КНР на 10 млрд куб. м в год.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023