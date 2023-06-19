Узбекистан подписал контракт о покупке у России 2,8 млрд кубометров газа в год
Узбекистан и РФ 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение на двухлетний срок по поставкам российского газа. Об этом в тот же день сообщило министерство энергетики Республики Узбекистан.
«Документы подписали министр энергетики Республики Узбекистан Джурабек Мирзамахмудов и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер с участием заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Джамшида Ходжаева», — говорится на сайте ведомства.
Поставки начнутся с 1 октября 2023 года, годовой объем закупки составит 2,8 млрд куб. м, добавило 19 июня узбекское минэнерго. «Планируется начать импорт 9 млн куб. м природного газа в сутки», — отмечено в Telegram-канале.
Документом предусматривается строительство новой газоизмерительной станции в Узбекистане, к сентябрю текущего года работа будет закончена.
В конце мая Государственная дума России ратифицировала соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа в Китай по дальневосточному маршруту между правительствами РФ и КНР. Документ подразумевает строительство трансграничного участка газопровода — от газоизмерительной станции в Дальнереченске в Российской Федерации до стартовой станции «Хулинь» в Китае.
Российский «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в минувшем году заключили долгосрочный договор купли-продажи природного газа по дальневосточному маршруту, который нацелен на рост объема поставок газа российского концерна в КНР на 10 млрд куб. м в год.