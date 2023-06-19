В Китае на фестивале лодок драконов показали эффектное шоу дронов

Жители Шэньчжэня увидели эффектное шоу дронов. В ночном небе над городом летал дракон. Шоу устроили в честь ежегодного фестиваля лодок драконов, передает телеканал «Известия». Событие известно соревнованиями по гребле на лодках. Состязания проходят практически во всех городах, где есть водоемы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.