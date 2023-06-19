В ГД призвали Запад трезво взглянуть на информацию о «грязной бомбе» на Украине

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских 19 июня призвал мировое сообщество трезво взглянуть на данные, свидетельствующие о возможном продолжении Киевом работ по созданию «грязной ядерной бомбы».

Ранее в этот день пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что госинспекция ядерного регулирования Украины отправила на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС, в котором содержатся высокорадиоактивные материалы. Топливо, официально предназначенное для захоронения, в двух специальных контейнерах перевезли в хранилище отработавшего ядерного топлива в Чернобыле. В СВР указали, что Киев об этом не уведомил Международное агентство по атомной энергии.

«К сожалению, Запад закрывает глаза на подобную информацию и не реагирует. Мировое сообщество, в первую очередь страны ЕС, должны прекрасно понимать, какие будут последствия от намерения Украины разработать грязную бомбу и попытки применить ее. Я считаю, что мировое сообщество должно трезво взглянуть на подобную информацию и приложить все силы для того, чтобы не допустить этого, потому что это будет касаться не только РФ и Украины, это будет касаться всего мира, в первую очередь стран ЕС», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

В начале июня задержанный российскими спецслужбами украинский диверсант Дмитрий Шиманский рассказал, что Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины рассматривало возможность совершить на территории России теракт с применением «грязной бомбы».

27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина сохранила возможности по созданию опасных типов вооружения, в том числе «грязной бомбы». Дипломат отмечала, что все попытки реализации подобных проектов тщательным образом отслеживаются профильными российскими ведомствами.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.