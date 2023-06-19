Фонд Росконгресс подготовил обзор о миграционной политике РФ и ОАЭ

Фонд Росконгресс подготовил информационно-аналитический обзор «Миграционная политика России и ОАЭ. Конкурентные преимущества в борьбе за мигрантов». В нём рассматриваются тренды миграционной политики России в сопоставлении с инструментами, применяемыми в странах Персидского залива, в частности, Объединенных Арабских Эмиратах. Как и большинство социально-экономических вопросов миграция обладает положительными и отрицательными свойствами, эффективность которых зачастую зависит от степени управляемости социальными процессами.

Настоящее исследование приурочено к Петербургскому международному экономическому форуму, на котором ОАЭ выступают в качестве страны-гостя.

Вопросы миграции за последние 10 лет приобрели большое значение не только в рамках различного рода геополитических событий, но и как источник привлечения дополнительных ресурсов – рабочей силы. Для многих регионов России, как и ОАЭ, главным вызовом является потребность в специалистах с высоким уровнем квалификации, поэтому вопрос привлечения кадров является ключевым. Россия и ОАЭ входят в пятерку стран по количеству лиц, привлеченных в качестве трудовых мигрантов.

Согласно исследованию, наши страны имеют положительное сальдо миграции и являются одними из крупнейших мировых центров притока мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья. При этом нормативно-правовое регулирование процессов миграции в рассматриваемых странах существенно отличается друг от друга. Полный текст аналитического обзора опубликован на сайте Фонда Росконгресс в Дзен-канале Фонда Росконгресс.