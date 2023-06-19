СКР проверит версию о поджоге палатки со школьником в Ленобласти
Следователи Всеволожского района Ленинградской области начали доследственную проверку по факту получения ожогов семиклассником. Палатка, в которой школьник с отцом отдыхал в лесу на берегу карьера Мяглово, загорелась.
Инцидент произошел накануне, 18 июня, около 22 часов. В момент возникновения возгорания мальчик спал в палатке. По предварительным данным, тент могли поджечь.
Как уточняет телеканал «78», после пожара школьника госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностированы ожоги нескольких областей тела и один ожог третьей степени. Мальчик находится в травматолого-ортопедическом отделении.
В конце мая сообщалось о расследовании гибели семимесячного ребенка в Пермском крае. Его коляска загорелась из-за поджога одеяла. По предварительным данным, это сделал трехлетний брат погибшего малыша, когда играл с зажигалкой.