Два человека пострадали в ДТП с теленком в Якутии
Два человека пострадали в результате наезда мотоцикла на теленка на федеральной трассе в Якутии. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на ГИБДД республики.
Авария произошла вечером 18 июня на федеральной трассе «Колыма» в Мегино-Кангаласском районе. По данным Госавтоинспекции, 44-летний мужчина управлял мотоциклом в нетрезвом состоянии и при движении со стороны Чурапчинского улуса допустил наезд на переходившего дорогу теленка. Животное погибло на месте происшествия. Мотоциклист и его 41-летний пассажир госпитализированы в реанимационное отделение.
ИА YakutiaMedia уточняет, что наезд произошел в зоне действия дорожного знака 1.26 «Перегон скота». Мотоциклист не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные условия. Кроме того, мотоцикл не имеет государственного регистрационного знака. По факту ДТП проводится проверка.
10 июня сообщалось о столкновении легкового автомобиля с лосем на трассе в Нижегородской области. Двое взрослых погибли, двое детей получили травмы.