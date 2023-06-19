Жилой дом построят на берегу Смоленки в Петербурге за 2 млрд рублей
Участок земли на улице Беринга в Санкт-Петербурге городские власти передали ФСБ для строительства многоквартирного жилого дома. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на выписку Росреестра.
Рыночная стоимость участка между набережной реки Смоленки и НИИ Арктики и Антарктики — 0,7 – 0,9 млрд рублей, уточняет телеканал «78». Там планируется строительство жилого дома на 200 квартир общей площадью 14 – 16 тыс. кв. м. Проект оценивается в 1,7 – 1,9 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге построят мост через Черную речку в створе Сердобольской улицы. Впервые о планах построить мост стало известно в 2018 году. Объект будет иметь выход к Ушаковской набережной и разгрузит соседние мосты.