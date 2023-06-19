Шестилетняя девочка погибла в результате взрыва мины ВСУ под Волновахой

Шестилетняя девочка погибла в результате взрыва мины Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Волновахой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 июня сообщается на сайте МВД республики.

Следственно-оперативная группа выяснила, что семья погибшего ребенка живет в селе Новопетриковка Великоновоселковского района, который находится рядом с линией соприкосновения.

«На протяжении двух суток со стороны Украины по данному населенному пункту производился обстрел минами, которые спускались на землю на парашютах», — говорится в сообщении МВД.

Одна из мин попала во двор дома, где жила семья с двумя детьми. Родители и девочка 18 июня поехали к родственникам, чтобы набрать воды, а когда вернулись старший сын закрылся в доме и дверь им не открывал. Девочка забежала за дом, чтобы постучать в окно спальни, где был ее 15-летний брат. В этот момент она наступила на мину, которая лежала в траве. Произошел взрыв, ребенок получил ранения.

Родители отвезли пострадавшую девочку в медпункт в селе Азов, а затем ребенка доставили в Мариуполь. В медучреждении девочка скончалась.

По факту гибели ребенка проводится проверка.

В этот день экстренные службы ДНР сообщили о 20 пострадавших в результате обстрела ВСУ по Волновахе.

Также в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские силы выпустили по Волновахе 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Часть снарядов упала в районе станции переливания крови.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.