Найдено тело брата утонувшего в марте российского музыканта

Тело младшего брата основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова найдено в Ярославской области, сообщает источник «Известий» в понедельник, 19 июня.

Тело Романа Свиргунова было найдено в реке Волга в районе деревни Новые Ченцы. Отмечается, что при нем был паспорт.





Тело было найдено 17 июня, погибшего уже опознали родственники.

Трагедия произошла 20 марта. Сообщалось, что погибли четыре человека, провалившись под лед на реке Волге в Ярославской области. В их числе был основатель и фронтмен группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, тело которого было найдено в этот же день. Среди погибших также младший брат Свиргунова, экс-хоккеист Георгий Киселев и Аристарх Ухтумский. Одного из молодых людей удалось достать из воды, однако по пути в больницу он скончался. Позже, 19 мая, стало известно, что обнаружили тело музыканта Аристарха Ухтомского.