Минобороны: «Адмирал Горшков» помог спасти пассажиров терпевшего крушение в Греции судна

Фрегат Военно-морского флота (ВМФ) России «Адмирал Горшков» и сухогруз «Пижма» спасли в Средиземном море 68 пассажиров с терпящей бедствие яхты «Авалон». Об этом 19 июня сообщило Минобороны РФ.

«Авалон», ходящий под флагами Германии и Греции, находился в греческих территориальных водах, когда подал сигнал о бедствии.

Российские корабли изменили курс и выдвинулись в район бедствия.

Пассажиров яхты эвакуировали на борт «Пижмы», где им оказали медицинскую помощь. Затем спасенных людей доставили в бухту острова Калимнос для передачи на борт катеров береговой охраны Греции.

В январе отряд боевых кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спас француза и его собаку с яхты, тонущей в Атлантическом океане. Лукас Монтеу совершал одиночное плавание в Атлантике.