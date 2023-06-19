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Канадские компании ведут геологоразведку на шельфе Гайаны

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В Канаде геологоразведочные компании CGX Energy и Frontera открыли значительные запасы нефти на блоке Corentyne. Сейчас идет бурение глубоководной скважины Wei-1.

Как пишет издание «Нефть и капитал», это второе открытие компаний на шельфе Гайаны. В 2022 году специалисты пробурили на Corentyne скважину Kawa-1.

Геологоразведчики заявили об открытии нефтеносной структуры в 22 м на Wei-1. Теперь полупогружная буровая установка Noble Discoverer работает на новом месторождении на шельфе Гайаны.

Corentyne находится в 10-20 км от главных коммерческих открытий ExxonMobil в Гайане и TotalEnergies на шельфе Суринама.

Канадские геологоразведчики планируют изменить сложившуюся ситуацию с распределением нефтяных запасов на шельфе Гайаны, несмотря на небольшой бюджет геологоразведочной кампании, пишет издание.

Ранее, 17 июня, руководитель «Роснефти» Игорь Сечин на энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что открытые ресурсы «Роснефти» в Арктической зоне составляют около 25 млрд т нефтяного эквивалента. По его словам, с климатическими изменениями появляются и новые возможности, связанные с доступом к ресурсам Арктической зоны.

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