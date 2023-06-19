Вылов лососей азрешили жителям Приморья

В шести муниципалитетах Приморского края разрешили вылов лосося. Рыбаки могут добывать по две рыбы такой породы в сутки. Ранее в регионе действовал соответствующий запрет. Количество остальной рыбы, которую можно ловить в течение суток, по-прежнему ограничено.

Как уточняет zr.media со ссылкой на агентство по рыболовству, приморский рыбак имеет право за сутки добыть две горбуши, одну кету и одну симу. Для рыбалки разрешено использовать спининг и удочку.

Рыбачить можно в заливе Петра Великого, Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском, Тернейском муниципальных и Дальнегорском городском округах. Но при этом под запретом остается вылов молоди тихоокеанского лосося и другой рыбы в определенные сроки.

Промысел тихоокеанских лососей в Дальневосточном федеральном округе начался в июне. По данным Росрыболовства, в этом году возможный вылов лососевых составит до 459 тыс. т. Данный показатель соизмерим со среднегодовыми значениями за последние 10 лет.