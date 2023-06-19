Более 500 преступлений в отношении детей совершили в Коми с начала года
В Коми в отношении несовершеннолетних с начала 2023 года совершено 506 преступлений. Такие данные привела представитель МВД по республике Ольга Литвинова во время прямой линии на тему «Защита несовершеннолетних от преступных посягательств».
По словам Литвиновой, которые приводит ИА «Комиинформ», из совершенных преступлений большую часть составляет невыплата алиментов. Однако есть случаи посягательства на половую неприкосновенность и побои.
В основном подобные преступления совершают близкие или знакомые жертв. Степень латентности таких злодеяний очень высока. Часто зависимые от «тирана» члены семьи скрывают факты насилия.
Ранее, 6 июня, сообщалось о снижении количества психических расстройств в Коми. Людей с больной психикой в сравнении с 2019 годом стало меньше на 11,7%. У подростков 15–17 лет уровень заболеваемости снизился на 57,5%, у детей до 14 лет — на 24,4%. У взрослых показатель снизился на 3,5%.