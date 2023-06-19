Оленинский краеведческий музей в Тверской области реконструируют

В Тверской области идет реконструкция Оленинского краеведческого музея. Планируется строительство нового здания. Сейчас на месте будущего объекта забивают сваи, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Оленинского муниципального округа Олег Дубов.

После окончания работ площадь обновленного музея увеличится на 95 кв. м. Реконструкцию планируется завершить до 1 ноября этого года. Строительство проводится в рамках проекта «Культурная среда», уточняют «Тверские ведомости».

Краеведческий музей открыли в 1998 году. Он состоял из пяти выставочных залов, отражающих историю района с древнейших времен вплоть до современности.

Ранее сообщалось, что в Тверской области частный инвестор отреставрирует родовое имение генерала Алексея Николаевича Куропаткина в деревне Шешурино. В самом здании организуют музей провинциального усадебного быта, а на территории оборудуют гостиничный комплекс «Времена года».