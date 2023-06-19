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Экономист оценил решение Минфина расширить черный список налоговых убежищ

Экономист Чирков: расширение Минфином списка офшорных зон может принести пользу экономике РФ
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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Ответные меры со стороны России на решения западных стран набирают обороты. При этом действия очень аккуратны, и РФ делает так, чтобы не навредить экономике страны, считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков. Об этом он сказал «Известиям» 19 июня, комментируя пополнение Минфином списка офшорных зон.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» написало, что Министерство финансов РФ расширило перечень стран, предоставляющих льготный режим налогообложения или не раскрывающих информацию при проведении финансовых операций. С 1 июля список пополнится недружественными странами, увеличившись до 91 государства или территории. В ведомстве газете уточнили, что в перечень добавлены «страны, которые перестали обмениваться информацией с Россией после включения в черный список ЕС».

«Последствием этого действия, скорее всего, будет польза для российской экономики. Потому что, следующим шагом, скорее всего, станет приостановка норм соглашения об избежании двойного налогообложения с государствами, попавшими в этот список. И это уменьшит возможности для российского бизнеса использовать схемы с иностранными компаниями, с офшорными или полуофшорными юрисдикциями для того, чтобы платить меньше налогов, уменьшать налоговые платежи. И дело не только в уменьшении налоговых платежей, но и в том, что эти налоговые платежи идут в другие юрисдикции, поскольку есть вот это соглашение об избежании двойного налогообложения», — объяснил Чирков.

Экономист предположил, что российские компании с такими схемами сделают правильные выводы и начнут уменьшать зависимость от иностранных юрисдикций.

«То есть, фактически, это будет означать перевод структуры владения всё-таки в российскую юрисдикцию, потому что уже понятно, что из-за санкций, развития санкционной истории ничего хорошего с продолжением использования юрисдикции «недружественных» стран не будет. Российские законодатели, как мне кажется, помогут это понять тем, кто еще до сих пор пытается извлекать какую-то прибыль, надеясь, что западные санкции каких-то компаний не коснутся», — отметил он.

Эксперт считает, что на горизонте нескольких месяцев или лет будет наблюдаться смещение структуры владения по крупным российским компаниям в российскую юрисдикцию. Это касается тех компаний, у которых были иностранные юрлица в корпоративной структуре, добавил он.

«Россия может привлечь в экономику 29,7 трлн рублей в 2023 году»
Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов — об инвестициях в РФ, выходе отечественного бизнеса из офшоров и новой волне приватизации

Ранее, 15 июня, замглавы Минэкономразвития Илья Торосов в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, что в связи с давлением недружественных стран продолжается переход отечественных компаний из зарубежной юрисдикции под российскую. Он также сообщил, что расширяется юридический инструментарий, чтобы компании получали в РФ всё те же возможности, за которыми уходили в офшоры.

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