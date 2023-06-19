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В США назвали российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» суперхищником

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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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Российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» успешно наносит удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал 19 июня обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.

«Российский «Аллигатор» показал себя как суперхищник», — отметил автор.

Он отметил, что Ка-52 (по классификации НАТО «Hokum B») оснащен улучшенным радиолокационным комплексом и расширенными возможностями вооружения. Он был разработан как вооруженная разведывательно-боевая платформа, способная выполнять функции штурма, непосредственной авиационной поддержки, защиты конвоев и вооруженного патрулирования территории.

Воздушная машина может поддерживать крейсерскую скорость 260 км/ч, а его максимальная скорость составляет 300 км/ч.

Как отмечается в публикации, «Аллигатор» оказался хищником в условиях боевых действий, что было отмечено на брифинге министерства обороны Великобритании в минувшую субботу, 17 июня.

«В постоянном противоборстве авиационных мер и мер противодействия Россия, вероятно, получила временное преимущество на юге Украины, особенно с ударными вертолетами, применяющими ракеты большей дальности против наземных целей», — пояснили в британском минобороны.

Вертолет может нести на себе несколько тон ракет и снарядов, а также оснащен автоматической пушкой калибра 30 мм.

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Накануне Минобороны РФ показало как экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 уничтожил два украинских бронетранспортера, которые двигались с высокой скоростью на южнодонецком направлении.

На представленной записи пилоты берут на прицел бронетехнику противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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