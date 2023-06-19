Синоптики спрогнозировали дожди в середине недели в Приморье

Циклон принесет дожди на юг Приморского края в середине недели. Об этом сообщает Vostokmedia со ссылкой на главу Примгидромета Бориса Кубая.

В начале недели Приморье находится во власти гребня антициклона. Осадки в регионе не наблюдаются. К вечеру 20 июня к Приморью приблизятся атмосферные фронты, осадки вероятны на юге и западе края. Температура воздуха составит +10…+17 градусов по начам, до +25 градусов днем на побережье и до +31 градуса в континентальной части

В среду, 21 июня, циклон с субтропической воздушной массой пройдет по югу Приморья. Ожидаются дожди различной интенсивности — от умеренных до сильных, пишет ИА PrimaMedia. Ухудшение погодных условий ожидается 22 июня.

Согласно прогнозам, уже 23 июня циклон отступит к Японии, осадки прекратятся.