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В ГД ответили на слова кандидата в президенты США о якобы планах РФ напасть на НАТО

Депутат Белик: США рассказывают страшилки о РФ, чтобы обелить свою агрессивную политику
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Фото: TASS/EPA/TOMS KALNINS
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Вашингтон рассказывает страшилки о российской армии для того, чтобы обелить свою агрессивную политику. Об этом 19 июня «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он прокомментировал слова бывшего вице-президента США и кандидата в президенты страны на выборах 2024 года от республиканцев Майка Пенса о том, что Вашингтон обязан поддерживать Киев, потому что, если Россия победит в конфликте на Украине, то дальше она перейдет границу одной из стран НАТО.

Вашингтон выстраивает риторику так, чтобы оправдать свою помощь киевскому режиму, завил Белик. По его мнению, Украина для США — это «всего лишь предлог, всего лишь инструмент», ни о каких благах для этой страны со стороны Штатов речь не идет.

«В чем только США не обвиняли Россию. Образ внешнего врага, пусть даже созданный искусственно, очень выгоден Вашингтону. Сейчас, на фоне неудач в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины, Соединенные Штаты вновь озвучивают страшилки о российской армии. Делается это снова же для того, чтобы обелить свою агрессивную политику», — сказал он.

Но заявляющий это Пенс лицемерно молчит о том, что именно Россия была озабочена вопросами безопасности в Европе, подчеркнул парламентарий.

«Наша страна помнит реакцию США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, так что нынешние заявления бывшего вице-президента США циничны и не выдерживают критики», — заявил Белик.

Депутат указал на то, что Российская Федерация заботится о своих национальных интересах и собственной безопасности.

«Россия за свою многовековую историю никогда не выступала агрессором и не нападала, но защитить себя она всегда была в состоянии. Поэтому Пенсу и прочим западным «конспирологам», которые своими заявлениями пытаются привлечь к себе внимание аудитории, стоит об этом помнить», — заключил он.

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19 мая секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что страны Североатлантического альянса усиливают свое присутствие у границ России. По его данным, «наиболее уязвимыми являются приграничные территории Калининградской, Псковской областей, Республики Карелия».

Тогда же заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Североатлантический альянс готовится к военному противостоянию с Россией, поэтому размещает оружие у границ РФ в последние годы. По его словам, альянс готов к прямой конфронтации.

18 мая агентство Reuters сообщило, что НАТО на саммите в Вильнюсе 11–12 июля планирует утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ. Ожидается, что на саммите будут утверждены «тысячи страниц секретных военных планов», в которых впервые со времен холодной войны описывается, как альянс планирует действовать «в случае нападения России».

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