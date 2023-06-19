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Более 61 тыс. раз за неделю нарушили правила калужские водители

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В Калужской области за прошедшую неделю, с 9 по 15 июня, комплексы фотовидеофиксации зарегистрировали более 61 тыс. нарушений. Об этом сообщает региональный минтранс.

Наиболее частое нарушение — превышение скорости. Так, за неделю зафиксировано более 36 тыс. подобных случаев. Около 11 тыс. раз водители неправильно пересекали перекрестки, порядка 12,5 тыс. раз не пристегивались ремнем безопасности, 850 раз не предоставляли преимущество пешеходу, почти 550 раз выезжали на встречную полосу.

За остановку и стоянку в зоне действия запрещающих знаков оштрафовали около 350 водителей, а более 400 получили предписания за движение по обочине.

Газета «Весть» при этом отмечает, что неделей ранее региональный минтранс заявлял о порядка 63 тыс. нарушений ПДД. Самое частое — превышение скорости.

В начале июня сообщалось, что на дорогах Калужской области за первые пять месяцев 2023 года зафиксировано 22 ДТП с участием диких животных.

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