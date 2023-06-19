Четыре пляжа закрыли в Орловской области
В Орловской области санитарные власти приостановили деятельность четырех зон отдыха у воды. При этом выдали 13 заключений о соответствии зон рекреации требованиям.
Так, закрыты пляжи на берегу пруда деревни Разбегаевка, села Ждимир Знаменского района, зона отдыха на берегу пруда села Ретяжи Кромского района и пруда деревни Маяк Сосковского района.
В открытых водоемах пробы воды соответствуют требованиям гигиенических нормативов по вирусологическим, паразитологическим, микробиологическим и радиологическим показателям, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в Орловской области к летнему сезону оборудуют 39 пляжей.