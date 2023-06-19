Британский издатель назвала цензурой отказ публиковать роман из-за протестов украинцев

Директор британского издательства William Collins Books Арабелла Пайк назвала цензурой решение американской писательницы Элизабет Гилберт перенести публикацию нового романа The Snow Forest из-за критики со стороны украинцев. Об этом она рассказала в интервью газете The Sunday Times, опубликованному в воскресенье, 18 июня.

«Право Гилберт выбирать, публиковать ли свою собственную работу и когда это делать, нужно уважать. Но ее решение представляется крайне чрезмерной реакцией — смешением чувствительности с политической позицией. Оно также создает опасный прецедент», — сказала она.

По словам Пайк, украинцам никак не поможет ее решение перенести публикацию нового романа. Она указала, что это просто еще одна книга, вокруг которой случился скандал до того, как ее хоть кто-то прочитал.

Издатель подчеркнула, что хоть решение было полностью за Гилберт, но от этого оно не перестает быть цензурой и угрозой свободе слова.

Сюжет в новой книге автора бестселлера «Ешь, молись, люби» разворачивается в Сибири в 30-х годах прошлого века, где герои «противостоят советскому правительству».

Согласно тому, что рассказала Пайк, литературные агенты сообщают о нежелании компаний публиковать российских авторов и сюжеты, в которых упоминаются Россия или Советский Союз. Это касается даже тех писателей, кто критически настроен к российским властям.

«Что дальше? Не читать «Войну и мир»? Сказать «нет» книгам по истории России? Сделать вид, что России или Советского Союза не существует или не существовало?» — спрашивает Пайк.

Ранее, 13 июня, американская писательница Элизабет Гилберт объявила, что отложила публикацию новой книги на неопределенный срок из-за критики со стороны украинцев. Публикация романа была запланирована на 13 февраля 2024 года.