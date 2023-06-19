Вузы из Самары и Южной Осетии подписали соглашение о сотрудничестве
Самарский государственный технический университет и Юго-Осетинский государственный университет имени Тибилова в Цхинвале подписали соглашение о сотрудничестве. Вузы займутся совместной разработкой технологий и будут готовить научные кадры высшей квалификации.
Как поясняет НИА «Самара», студенты из Южной Осетии планируют работать в лабораториях Самарского политехнического университета. Им дадут советы по защите диссертаций.
По словам ректора вуза Дмитрия Быкова, в ближайшее время руководство вузов определит перспективные для работы отрасли. Уже в этом году представители Южной Осетии смогут поступить в аспирантуру СамГТУ.
Ранее, 16 июня, сообщалось, что Министерство науки и высшего образования РФ планирует в течение года разработать учебник по истории для высших учебных заведений, включающий раздел о специальной военной операции (СВО).