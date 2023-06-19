Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число пострадавших при обстреле Волновахи в ДНР увеличилось до 20
Общество
Законопроект о возврате летнего времени внесут в ГД в день летнего солнцестояния
Общество
Синоптик пообещал москвичам теплую погоду с дождями в конце недели
Спорт
Российский теннисист Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP
Мир
Минздрав Украины сообщил о возбудителе холеры в пресной воде в Николаевской области
Мир
Лавров назвал расшатывание ситуации в России целью США на 2024 год
Мир
Корабли ВМФ РФ в Средиземном море спасли пассажиров терпящего бедствие судна
Мир
Катар и ОАЭ договорились восстановить дипломатические отношения
Армия
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Общество
Московский суд оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты против руководства Запорожской области
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве газового баллона под Евпаторией
Мир
Sky News сообщил о тестировании первых напечатанных ракетных двигателей в Британии

В Кремле заявили о ценности для Путина диалога с военкорами

Песков: Путин ценит диалог с военкорами и будет его продолжать
0
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 19 июня, заявил, что президент России Владимир Путин ценит диалог с военными корреспондентами и будет его продолжать.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что состоявшаяся на прошлой неделе встреча главы государства с военкорами была не первой.

«Это важный элемент получения президентом информации с мест. Вы знаете, что у него много источников получения информации, один из них — диалог с военкорами. <…> Президент сам высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать», — сказал он журналистам.

Песков отметил, что разговор был «весьма и весьма откровенный». Он уточнил, что во время встречи была и закрытая часть диалога.

«Лучше бы они там наступали. Для нас лучше»
На встрече с военкорами президент прокомментировал ход СВО и оценил вероятность мобилизации

Путин встретился с военкорами 13 июня. Во время разговора он высказался в том числе о текущей обстановке на фронте, а также о социальных гарантиях для участников спецоперации.

17 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами, пришедшими на смену эпатажным и пустым блогерам. Она подчеркнула, что изменения произошли «не только потому, что они говорят правду», но и из-за их готовности рисковать собой.

За время спецоперации ряд военкоров уже получили признание и награды за свою работу. В частности, в марте корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин был удостоен премии Союза журналистов «Золотое перо России».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023