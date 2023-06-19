В Кремле заявили о ценности для Путина диалога с военкорами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 19 июня, заявил, что президент России Владимир Путин ценит диалог с военными корреспондентами и будет его продолжать.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что состоявшаяся на прошлой неделе встреча главы государства с военкорами была не первой.

«Это важный элемент получения президентом информации с мест. Вы знаете, что у него много источников получения информации, один из них — диалог с военкорами. <…> Президент сам высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать», — сказал он журналистам.

Песков отметил, что разговор был «весьма и весьма откровенный». Он уточнил, что во время встречи была и закрытая часть диалога.

Путин встретился с военкорами 13 июня. Во время разговора он высказался в том числе о текущей обстановке на фронте, а также о социальных гарантиях для участников спецоперации.

17 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами, пришедшими на смену эпатажным и пустым блогерам. Она подчеркнула, что изменения произошли «не только потому, что они говорят правду», но и из-за их готовности рисковать собой.

За время спецоперации ряд военкоров уже получили признание и награды за свою работу. В частности, в марте корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин был удостоен премии Союза журналистов «Золотое перо России».