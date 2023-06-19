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Лесной пожар площадью 1,9 тыс. га локализовали в Якутии

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В Якутии удалось локализовать пожар площадью 1,9 тыс. га, который разгорелся в труднодоступной местности Олекминского района. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Возгорание было обнаружено 14 июня в районе реки Бирюк. В ликвидации горения участвуют 113 человек, в том числе 103 сотрудника парашютно-десантной службы. С 15 июня в Олекминском районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Авиапатрулирование лесного фонда проводится в ежедневном режиме.

С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировали 36 лесных пожаров общей площадью свыше 4 тыс. га. Кроме того, произошло 43 ландшафтных пожара площадью почти 1,3 тыс. га. За минувшие сутки выявлено два лесных пожара в Усть-Майском и Среднеколымском районах, уточняет ИА YakutiaMedia. Они были ликвидированы.

В Верхоянском, Вилюйском, Оймяконском, Усть-Майском районах отмечается высокая пожарная опасность в лесах. В Усть-Майском районе есть вероятность повышения класса пожарной опасности до чрезвычайного.

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