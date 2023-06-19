Проблемы форсированного импортоопережения обсудят на ЕОФ-2023

Дискуссия, посвященная импортоопережению, состоится в рамках деловой программы Евразийского ортопедического форума – 2023. Он пройдет в Казани с 22 по 24 июня 2023 года, в ЕОФ примут участие более 7 тыс. специалистов из 70 стран мира. О том, удалось ли заместить важные виды медицинских изделий, которые ранее закупали за рубежом, отечественными разработками, насколько это замещение достаточно и что нового может предложить врачам и пациентам российская медицинская промышленность, обсудят представители отечественных предприятий, дистрибьюторы медицинских изделий, врачи ведущих клиник и представители регулирующих органов.

Стратегическая цель дискуссии «Проблемы форсированного импортоопережения: достижения и вызовы отрасли» — определить дальнейшие пути и темпы развития отечественной травматологии и ортопедии. Учитывая важность направления, в обсуждении примут участие сразу два представителя профильных министерств: заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева и заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. Проведет дискуссию директор ФГУП ЦИТО Минпромторга России Виктор Спектор.

Поддержка внутреннего рынка производителей медицинских изделий, оборудования и материалов всегда была и остается критически важным вопросом для государства. Однако на протяжении последних двух лет развитие внутреннего производства пришлось вести форсированными темпами. В условиях введенных санкций и ухода с отечественного рынка ряда производителей и поставщиков медицинских изделий перед российскими производителями встал вопрос: как не только разработать альтернативы, но и быстро вывести их на рынок.

По экспертным оценкам, средний уровень внутреннего производства медицинских изделий в развитых странах составляет 40–60%. Пока этот уровень в России не достигнут. В 2022 году, по данным Минздрава РФ, более 1,5 тыс. наименований медицинских изделий не производилось в России. Однако уже на тот момент представитель ведомства заявлял, что имеются все возможности наладить внутреннее производство почти 700 наименований медицинских изделий.

Виктор Спектор неоднократно подчеркивал, что сегодня производители не просто занимаются замещением неких выпавших номенклатур медицинских изделий. Создается новый рынок, в котором производитель, регулятор, врач и даже пациент должны активно взаимодействовать. Нужно создавать не только новые имплантаты, но и программы, обучающие врачей работе с ними. И сейчас это уже происходит, но пока всё только в начале пути. Предстоит еще много сделать, и потому такие совместные дискуссии нужны, чтобы понять, над чем нужно работать в первую очередь.

Участники дискуссии расскажут, как изменилась ситуация с внутренним производством медицинских изделий для травматологии и ортопедии. Расскажут, каких наименований медицинских изделий сегодня не хватает и что можно сделать для того, чтобы они быстрее появились на рынке.

К участию приглашены: заместитель председателя комиссии Госдумы РФ по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов, президент ассоциации «Росмедпром» Юрий Калинин, генеральный директор компании «Русатом Металлтех» Андрей Андрианов, генеральный директор и владелец компании КОНМЕТ Дмитрий Тетюхин, руководитель направления АНО «Агентство по технологическому развитию» Ирина Голуб, начальник управления по продажам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Владимир Медведев.