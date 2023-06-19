Ракета Falcon 9 вывела на орбиту индонезийский спутник связи

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту индонезийский спутник связи Satria. Запуск состоялся с базы американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде, передает телеканал «Известия». Satria стала крупнейшим телекоммуникационным спутником Индонезии. Аппарат имеет пропускную способность 150 гигабит в секунду.

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