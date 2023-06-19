Kia отзывает 99 тыс. кроссоверов Sportage из-за неисправных тормозов
Корейский автопроизводитель Kia объявил об отзывной кампании 99 тыс. кроссоверов Sportage пятого поколения, которая начнется 21 июля. Об этом 19 июня, в понедельник, сообщает CarScoops.com.
Причиной отзыва автомобилей стали неисправные вакуумные усилители тормозов, из-за которых эффективность торможения Sportage оказалась сниженной.
Предварительно, с дефектом столкнулись по меньшей мере 73 владельца Kia, однако производитель отмечает, что не зафиксировано ни одного аварийного случая с участием Sportage 2022–2023 годов выпуска с проблемными вакуумными усилителями.
На российском рынке 16 июня стартовали продажи полноприводного кроссовера Subaru Forester 2023 года выпуска. Новинка отечественных дилеров оснащена двигателем с рабочим объемом 2,5 л, который развивает 185 л.с. в паре с вариатором.
Покупатели Forester получат такие опции, как литые 18-дюймовые колесные диски, датчик усталости водителя, двухзонный климат-контроль, кожаная обивка интерьера, люк, а также камера кругового обзора.