Вода отступила из 12 населенных пунктов Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила заместитель губернатора региона по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич в эфире телеканала «Россия 24».

«Освободились от воды полностью 12 населенных пунктов. Если говорить о количестве жилых домов, то это где-то около 9 тыс.», — сказала она.

Накануне, 18 июня, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «Известиям» заявил, что большая часть залитых водой домовладений из-за разрушения плотины Каховской ГЭС не подлежит ремонту, их предстоит отстроить заново.

Помимо этого, Сальдо сообщил, что активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. По его словам, в Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет 5 см.

В тот же день председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в результате разрушения Каховской ГЭС число погибших в регионе выросло до 35. Кроме того, ветеринарные службы собрали и утилизировали уже около 1 тыс. павших животных.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.