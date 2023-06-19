Украинские военные стали чаще сдаваться в плен в Запорожской области
В Запорожской области участились случаи сдачи в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил «РИА Новости» глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 19 июня.
«Если в начале контрнаступления были единичные случаи сдачи в плен, то теперь это постоянные. Это десятки людей ежедневно», — отметил он.
По словам Рогова, бойцы используют шанс остаться в живых и больше не воевать за режим президента Украины Владимира Зеленского.
Также он добавил, что украинские военные специально портят военную технику, чтобы не идти в бой.
Ранее, 18 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что украинские боевики пытались безуспешно наступать несколькими волнами в районах Новопокровки, Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области.
В этот же день стало известно, что ВС РФ уничтожили более 10 танков, бронеавтомобили и живую силу противника. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты беспилотники «Валькирия» и «Лелека».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.