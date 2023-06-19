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Синоптик пообещал москвичам теплую погоду с дождями в конце недели

Синоптик Шувалов: жителей Москвы ожидает небольшое похолодание в конце недели
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На этой неделе жителей Москвы и Подмосковья ждет теплая и преимущественно солнечная погода. Небольшое похолодание и сильный дождь ожидается в пятницу, рассказал «Известиям» 19 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Большую часть недели, до пятницы, будет преобладать солнечная погода без осадков с температурой от +22 до +24 градусов. Самый теплый день — вторник. В пятницу ожидается сильный дождь, во время которого может выпасть до 10–15% месячной нормы осадков», — рассказал Шувалов.

В выходные, по его словам, также возможны дожди, но уже кратковременные, с температурой от +24 до +26 градусов.

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18 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе воздух в Москве вновь прогреется до +29 градусов. Он отметил, что во вторник столицу пересечет слабовыраженный холодный фронт, а в выходные ожидаются грозовые ливни. При этом, по словам синоптика, в столице пока выпала всего четверть осадков от месячной нормы.

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