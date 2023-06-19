ФСБ пресекла теракты ГУР Украины против властей Запорожской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили серию терактов против руководства администрации Запорожской области, задержав пособницу военной разведки Украины. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Главным управлением разведки министерства обороны Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации», — сообщили в спецслужбе.

Согласно опубликованному ФСБ видео, в начале года пособница украинских спецслужб через соцсети вышла на жителя Запорожья и договорилась с ним о подрыве автомобиля представителя военно-гражданской администрации Бердянска. Также она общалась с одной из местных жительниц, чтобы та передала банки со взрывчаткой исполнителю.

Органами внутренних дел Запорожской области возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 2 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных веществ или взрывных устройств») УК России.

Российскими контрразведчиками установлен сотрудник украинской спецслужбы, руководивший деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Запорожской области.

Взрыв автомобиля в Бердянске произошел 8 июня около 17:40 мск. На месте работали сотрудники МЧС и МВД. Информация о пострадавших не поступала.

В начале июня подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы ФСБ России выявили диверсионную группу в районе Новой Таволжанки Белгородской области, когда она пыталась переправиться через реку. По противнику был нанесен артиллерийский удар, он был рассеян и отошел.