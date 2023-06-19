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Новое поколение Dacia Sandero будет полностью электрическим

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Фото: Dacia
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Следующая генерация бюджетного Dacia Sandero для европейского рынка будет исключительно электрокаром, сообщает 19 июня, в понедельник, Autocar.

По словам президента Dacia Дени Ле Вота, следующее, четвертое, поколение Sandero стоит ожидать в 2027 году. Это будет бюджетный электрокар, который будет конкурировать с другим детищем материнской компании Dacia ― Renault 5. Чтобы обеспечить доступность модели, которой славится Sandero, разработчикам, вероятно, придется отказываться от таких присущих современным электромобилям опций, как быстрая зарядка.

Кроме того, отметил Ле Вот, Sandero не сможет похвастаться большим запасом хода и емкой батареей. Состав последней тоже может быть создан из более доступных материалов. Например, из аккумуляторов на основе натрия.

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Электрокар «Москвич 3e» 16 июня пополнил автопарк московского сервиса каршеринга «Ситидрайв». Первые 10 электромобилей уже доступны московским пользователям «Ситидрайва», в скором времени на электрокарах «Москвич» смогут проехаться клиенты сервиса из Санкт-Петербурга.

Кроме того, с мая этого года в автопарке «Ситидрайва» появилась бензиновая версия кроссовера «Москвич 3». Всего в Москве и Петербурге пользователям сервиса каршеринга доступны 300 таких автомобилей: 100 в столице, еще 200 ― в городе на Неве.

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