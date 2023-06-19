МО России уличило США в поисках методов применения возбудителей инфекционных болезней
Соединенные Штаты при поддержке союзников ведут поиск методов применения возбудителей инфекционных болезней, реализация планов позволит формировать искусственные очаги особо опасных заболеваний. Об этом заявил 19 июня в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, военно-биологические исследования США позволяют формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний.
Кроме того, Пентагон пытается получить популяции насекомых — переносчиков заболеваний, которые не распространяются ими в естественных условиях.
«Продолжаются попытки получения Пентагоном популяций переносчиков, возбудители которых не распространяются ими в естественных условиях, таких как лихорадка Эбола, гепатит В, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром», — сказал Кириллов.
При этом уже получены культуры комаров, инфицированных вирусом гепатита В.
Кириллов отметил, что из-за миграции с Украины инфицированных гриппом перелетных птиц уровень заболеваемости в РФ значительно повысился.
«Если в 2015 году случаев заболевания не фиксировалось, то с начала 2023 года выявлено 45 вспышек, 21 регион признан неблагополучным», — сказал он.
Также он обратил внимание, что Пентагон вынужденно меняет тактику при организации биологических работ «двойного назначения» из-за обеспокоенности мирового сообщества.
Он напомнил, как сотрудники компании «Метабиота» несанкционированно отбирали пробы в ходе вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году и незаконно транспортировали их в США.
В 2022 году администрация США официально прекратила деятельность этой компании в Африке, так как методы работы компании стали вызывать слишком много вопросов на уровне национальных правительств. Однако все функции компании передали некоммерческой организации «Хиада» из Камеруна, которая сообщила о приобретении «Метабиоты» в качестве дочерней структуры.
В мае Кириллов отметил, что США под мирным прикрытием запланировали в Центральной Азии и Закавказье работу по отбору возбудителей особо опасных инфекций. По его словам, спланирована работа американских специалистов по отбору и генотипированию образцов возбудителей особо опасных инфекций, эндемичных для данных регионов — чумы, сибирской язвы, туляремии.