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МО России уличило США в поисках методов применения возбудителей инфекционных болезней

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Фото: Global Look Press/Markiian Lyseiko
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Соединенные Штаты при поддержке союзников ведут поиск методов применения возбудителей инфекционных болезней, реализация планов позволит формировать искусственные очаги особо опасных заболеваний. Об этом заявил 19 июня в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, военно-биологические исследования США позволяют формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний.

Кроме того, Пентагон пытается получить популяции насекомых — переносчиков заболеваний, которые не распространяются ими в естественных условиях.

«Продолжаются попытки получения Пентагоном популяций переносчиков, возбудители которых не распространяются ими в естественных условиях, таких как лихорадка Эбола, гепатит В, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром», — сказал Кириллов.

При этом уже получены культуры комаров, инфицированных вирусом гепатита В.

Кириллов отметил, что из-за миграции с Украины инфицированных гриппом перелетных птиц уровень заболеваемости в РФ значительно повысился.

«Если в 2015 году случаев заболевания не фиксировалось, то с начала 2023 года выявлено 45 вспышек, 21 регион признан неблагополучным», — сказал он.

Также он обратил внимание, что Пентагон вынужденно меняет тактику при организации биологических работ «двойного назначения» из-за обеспокоенности мирового сообщества.

Он напомнил, как сотрудники компании «Метабиота» несанкционированно отбирали пробы в ходе вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году и незаконно транспортировали их в США.

В 2022 году администрация США официально прекратила деятельность этой компании в Африке, так как методы работы компании стали вызывать слишком много вопросов на уровне национальных правительств. Однако все функции компании передали некоммерческой организации «Хиада» из Камеруна, которая сообщила о приобретении «Метабиоты» в качестве дочерней структуры.

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В мае Кириллов отметил, что США под мирным прикрытием запланировали в Центральной Азии и Закавказье работу по отбору возбудителей особо опасных инфекций. По его словам, спланирована работа американских специалистов по отбору и генотипированию образцов возбудителей особо опасных инфекций, эндемичных для данных регионов — чумы, сибирской язвы, туляремии.

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