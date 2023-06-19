Лавров назвал расшатывание ситуации в России целью США на 2024 год

США поставили целью расшатать внутриполитическую ситуацию в России в преддверии президентских выборов. Об этом заявил в понедельник, 19 июня, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

«Не прекращается порочная практика вмешательства во внутренние дела суверенных стран, формы такого вмешательства самые разнообразные, включая угрозы, шантаж, организацию цветных революций», — сказал министр.

Лавров напомнил, что спустя шесть лет после госпереворота на Украине 2014 года США уже пытались повторить его в Белоруссии, но безуспешно.

«На этом они явно не остановятся, откровенно ставят цель расшатать внутриполитическую стабильность и в нашей стране, особенно в контексте президентских выборов следующего года», — добавил глава МИДа.

Ранее, в ходе заседания Совета Безопасности ООН, состоявшегося 24 апреля, Лавров указал, что США пытаются распространять свое влияние за счет введения нелегитимных односторонних мер и манипуляций с универсально согласованными нормами и процедурами. В этой связи дипломат указал, что западному меньшинству не давали права говорить от имени всего человечества и призвал Запад уважать других членов мирового сообщества.

Очередные выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. В Кремле уже ведется активная подготовка к избирательному процессу, несколько политических и общественных деятелей выражали намерения баллотироваться на пост главы государства. Однако некоторые из них затем изменили свои намерения. Так, в мае сообщалось, съезд партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) согласился с предложением лидера партии Сергея Миронова не выдвигать своего кандидата на выборы и поддержать действующего главу государства Владимира Путина.

О решении президента избираться на новый срок пока не сообщалось. Как заявил 8 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин своевременно сообщит о своем решении насчет участия в выборах в 2024 году.

20 января председатель Центризбиркома России Элла Памфилова раскрыла журналистам детали подготовки к выборам 2024 года

. По ее словам, отдельно специалисты прорабатывают вопрос защиты цифровой системы от DDoS-атак. Цифровой аналог системы ГАС «Выборы», над которым ведется работа, планируется сделать абсолютно неуязвимым к махинациям хакеров.