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VK совместно с ИТМО займется подготовкой разработчиков для создания веб-сервисов

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Институт прикладных компьютерных наук Университета ИТМО и VK запускают совместный образовательный проект по подготовке специалистов в области распределенных высоконадежных систем. Программа стартует в Санкт-Петербурге и предназначена для абитуриентов с базовым IT-образованием.

«Нам очень не хватает молодых специалистов, которые обладают всеми навыками, чтобы проектировать, разрабатывать, обеспечивать качество и администрирование надежных веб-сервисов. Именно таких специалистов мы выращиваем в рамках образовательных проектов VK Education по самым востребованным IT- и digital-специальностям», — сообщается на сайте ИТМО.

По словам руководителя образовательной программы, главного инженера технологической платформы VK Вадима Цесько, подобное сотрудничество станет отличным примером коллаборации бизнеса с академической средой. Также он пояснил, что сама программа нацелена на опережающее обучение будущих специалистов, которые смогут принимать участие в реальных проектах компании, а лучшие из них — стать частью команды VK.

В учебный план войдут углубленное программирование на Java, NoSQL базы данных, разработка enterprise-систем, углубленные параллельные вычисления, машинное обучение для больших данных, нагрузочное и стресс-тестирование распределенных систем, безопасность распределенных веб-приложений, децентрализованные системы, технологии распределенных реестров, блокчейн. Лекции и семинары будут проводить эксперты VK и преподаватели ИТМО.

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«Уже во время обучения магистранты подключатся к реальным кейсам крупнейшей российской IT-компании и других партнеров института, а наиболее успешные смогут получать специальную стипендию VK и трудоустроиться. Наставниками станут опытные разработчики и практики из индустрии», — сказал директор Института прикладных компьютерных наук ИТМО Антон Кузнецов.

В 2023 учебном году на программе предусмотрено 20 бюджетных и 30 контрактных мест. Обучение пройдет в очном формате с элементами дистанционного и будет включать в себя от четырех до шести предметов в семестр по 8–10 пар в неделю. Остальное время будет отведено на решение прикладных, инженерных и научно-исследовательских кейсов от сервисов компании VK: «Одноклассников», «ВКонтакте» и Mail.ru.

Зарплата таких специалистов на рынке труда начинается от 200 тыс. рублей.

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