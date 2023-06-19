S7 запустит дополнительные рейсы Томск – Новосибирск и обратно

Авиакомпания S7 Airlines с 1 июля по 2 сентября запустит дополнительные рейсы Томск – Новосибирск – Томск в дополнение к ежедневным, сообщает пресс-служба томского аэропорта в понедельник, 19 июня.

Самолеты будут летать по понедельникам, средам и субботам. Из Томска вылететь можно будет в 11:50, из Новосибирска — в 11:50. Время в пути — 55 и 50 минут соответственно, отмечает РИА «Томск».

По информации с сайта аэропорта, в настоящий момент самолеты из Томска в Новосибирск отправляются ежедневно в 16:15.

Ранее сообщалось, что в июле Мьянма откроет прямое авиасообщение с Россией. Полеты будет выполнять национальный перевозчик Myanmar Airways International.