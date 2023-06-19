В РАН оценили шанс на улучшение отношений США и КНР после визита Блинкена в Пекин

Рано говорить об улучшении отношений между Вашингтоном и Пекином после встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с членом Государственного совета Китая и министром иностранных дел Цинь Ганом. Об этом 19 июня «Известиям» заявил научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

Эксперт отметил, что Китай настроен на конструктивные отношения, поэтому идет на диалог со Штатами, но не сдавая своих позиций.

«Американцы тоже настроены на конструктивные отношения, но не сдавая своих позиций, которые заключаются в том, что позиции должен сдать Китай. Поэтому им сложно договориться о чем-нибудь конкретном. Они демонстрируют, что разговаривать-то они хотят, но нет поля для серьезных договоренностей», — сказал он.

По мнению Лукина, позиция Вашингтона заключается в следующем: «что мое — мое, а что твое — давай вести переговоры».

«Американцы говорят, что «давайте мы будем сотрудничать там, где мы хотим, а там, где мы не хотим, мы вводим против вас санкции, ограничения всякие объявляем». Китайцы говорят, что «нет, давайте сотрудничать везде, мы тут вам идем на уступки, вы в другом месте». Для серьезного улучшения отношений, хотя бы до уровня, который был до [экс-президента США Дональда] Трампа, предпосылок вроде как нет», — заключил эксперт.

Накануне Блинкен провел в Пекине переговоры с Цинь Ганом. Дипломаты беседовали около пяти с половиной часов.

Выступая после переговоров, за которыми последовал ужин, стороны выразили стремление к стабильным и предсказуемым отношениям между странами, но Китай ясно дал понять, что рассматривает Тайвань как наиболее важную проблему и наибольший риск в отношениях двух стран.

Цинь Ган заявил: отношения КНР и США находятся на самой низкой точке с момента установления дипотношений. Он добавил, что такое положение дел не отвечает интересам ни одного из двух народов.

За день до визита Блинкена в Китай Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Байден надеется, что ему удастся обсудить с председателем КНР разногласия, которые к этому моменту есть у стран, и способы их уладить.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии Гоминьдан во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.