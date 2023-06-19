Аксенов: системы ПВО ночью сбили на севере Крыма два беспилотника

На севере Республики Крым ночью сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбиты два беспилотника. Об этом 19 июня в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА, летевшим на малой высоте», — уточнил он.

Ранее, 15 июня, Аксенов рассказал, что шесть беспилотников сбили, три заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за ночь и утро того же дня. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево, погибших не было.

6 июня беспилотник посадили на востоке полуострова.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.