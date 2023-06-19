Куратором автопрома в Минпромторге назначили Тиграна Парсаданяна

Тигран Парсаданян назначен директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ, сообщает 19 июня издание «АвтоБизнесРевю».

Ранее эту должность занимал Игорь Бойцов.

На новой должности Парсаданян будет заниматься разработкой предложений по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в автопроме. Также департамент автомобильной промышленности ответственен за проекты стратегий и программ развития отраслей промышленности.

13 июня Минпромторг выразил готовность поддержать возрождение автобренда «Ока». Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, подчеркнув, что первой ласточкой в этой тенденции стал «Москвич» в дополнение к Lada.

Кроме того, Мантуров выразил надежду, что в следующем году будет возрождено производство автомобилей «Волга».