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Куратором автопрома в Минпромторге назначили Тиграна Парсаданяна

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Тигран Парсаданян назначен директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ, сообщает 19 июня издание «АвтоБизнесРевю».

Ранее эту должность занимал Игорь Бойцов.

На новой должности Парсаданян будет заниматься разработкой предложений по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в автопроме. Также департамент автомобильной промышленности ответственен за проекты стратегий и программ развития отраслей промышленности.

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13 июня Минпромторг выразил готовность поддержать возрождение автобренда «Ока». Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, подчеркнув, что первой ласточкой в этой тенденции стал «Москвич» в дополнение к Lada.

Кроме того, Мантуров выразил надежду, что в следующем году будет возрождено производство автомобилей «Волга».

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