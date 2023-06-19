Власти Петрозаводска пообещали разобраться с двумя медведями в городе

Власти Петрозаводска пообещали разобраться в ситуации с двумя медведями, которые бродят по городу. Этот вопрос уже обсудили на еженедельной планерке в мэрии, сообщает ИА «Карелinform» в понедельник, 19 июня.

О косолапых на улицах карельской столицы сообщили местные жители. Так, одного медвежонка заметили в Древлянке, другую, более крупную особь увидели на птицефабрике. Горожане также упрекнули мэра, что власти якобы не обращают внимания на свободно гуляющих диких зверей.

«Городские службы внимание обращают, даже находясь в Гудермесе, связался с Минприроды — это их компетенция. Они этим вопросом занимаются. И вот конкретно замминистра написал, что этот вопрос решим в ближайшие два дня», — рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский в ходе пленарного совещания.

В свою очередь, директор единой диспетчерской службы добавил (ЕДДС), что охотники выставили ловушки, чтобы вывести медведя подальше от города.

Ранее в июне сообщалось, что в Алтайском крае спасли раненого медвежонка, который не мог передвигаться самостоятельно из-за травмы лапы. Животное обнаружили инспекторы по охотничьему надзору.