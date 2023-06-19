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Семь человек пострадали в результате обстрела Валуек в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный городской округ Валуйки Белгородской области. Об этом 19 июня в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, пострадали семь человек, в том числе у одного ребенка сломаны ключицы.

«Также пострадали мужчина (у него закрытая черепно-мозговая травма), три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией», — добавил Гладков.

Медики доставили пострадавших в Центральную районную больницу. Еще два человека с осколочными ранениями обратились за медицинской помощью самостоятельно.

Гладков также опубликовал фото Валуек после обстрела, на кадрах видны выбитые стекла в окнах многоквартирных домов, пострадавшие от обстрела автомобили и люди, вышедшие из домов.

Губернатор отметил, что повреждено пять многоквартирных домов и четыре частных.⠀

«Обо всех посторонних тут же сообщаем — время-то непростое»
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Позднее Гладков уточнил, что число пострадавших возросло до восьми.

Накануне ВСУ сбросили с беспилотника три взрывных устройства в селе Новопетровка Валуйского городского округа. Поврежден один легкий автомобиль с прицепом и трактор.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам украинских боевиков. В последнее время атаки усилились.


Также в Белгородскую область несколько раз заходили украинские диверсанты. В частности, днем 4 июня Гладков сообщал о боях с разведывательно-диверсионной группой ВСУ в Новой Таволжанке, противник был выбит с территории РФ.

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