На ПМЭФ обсудили ключевые вопросы развития здравоохранения

На полях Петербургского международного экономического форума проект фонда «Росконгресс» «Здоровое общество» выступил организатором 32 экспертных дискуссий, в которых приняли участие более 200 спикеров.

15 июня, в первый день работы форума, состоялось торжественное открытие пространства «Здоровое общество», в котором приняли участие: заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Галина Карелова, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению фонда «Росконгресс» Анастасия Столкова.

Экосистема «Здоровое общество» — это профильная платформа для прямого диалога на национальном и международном уровне представителей органов власти и экспертных сообществ, для совместного поиска практических предложений по решению ключевых вопросов в области здравоохранения. Также проект занимает активную позицию в социальной государственной политике и является идеологом концепции формирования здорового общества как ориентира развития России.

На полях Петербургского международного экономического форума состоялась церемония торжественного награждения победителей Всероссийского конкурса социальных проектов «Женщины за здоровое общество». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко вручили награды победителям II Всероссийского конкурсного отбора лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество». Конкурс проводится под эгидой Совета Евразийского женского форума в рамках Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы, организатором выступает платформа «Женщины за здоровое общество».

В завершающий день ПМЭФ состоялся фармацевтический завтрак «Формируя спрос и предложение: курс на инновационное развитие фармацевтической отрасли в России». Доступность инновационных медицинских технологий является необходимым условием повышения качества медицинской помощи и улучшения показателей здоровья населения. Новые геополитические вызовы диктуют необходимость инновационного импортозамещения лекарств для сохранения доступности качественной медицинской помощи для наших граждан. Развитие инновационного лекарственного обеспечения предполагает значительное увеличение объема собственных производств, преодоление пассивности фармбизнеса в сфере инновационных разработок за счет смещения вектора регуляторной политики в сторону стимулирования наращивания инновационных портфелей и вывода на рынок отечественных инновационных препаратов. Важным стимулом является создание механизмов быстрого и эффективного погружения инноваций в практическое здравоохранение. Эффективное развитие российской фармацевтической отрасли невозможно без усиления экспортного потенциала и выстраивания долгосрочного международного сотрудничества на дружественных фармацевтических рынках. Участники обсудили, как выстроить баланс интересов регуляторов и фармпроизводителей в сфере инновационного развития, какие инструменты и меры государственной поддержки необходимы для развития передовых медицинских технологий, какие шаги необходимы для построения партнерства на дружественных фармацевтических рынках.

В рамках выставочного пространства «Здоровое общество» были представлены инновационные разработки в области медицины. Участие в работе пространства приняли: ООО «ПСК ФАРМА» (Группа компаний «Рус Биофарм»), ФМБА России и АНО «ЦСИ ФМБА», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, фонд «Сколково», MediSpa-отель MAYRVEDA 5*, Ювелирный дом EIRINE, ООО «РАЙМЕД ТГ ПВТ», ООО «Национальный центр генетических тестирований», «Инновационный prevent age курорт Первая Линия. Health Care Resort», клиника «Кивач», клиника адаптационной медицины X-Clinic, стартапы «Сколково»: «Брейнстарт», «Медвиар», «Сенсомед», «Хабилект», «Дринк энд ит», «Гринбар», цифровые помощники: «Комарик», НП ИВЦ, «Сбер здоровье», «Ритмер», «Брейн Бит», «Кейс», «Умная одежда» (Баумана), «Цифровой паспорт здоровья» (Баумана), Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета, МГТУ им. Н.Э. Баумана.