Какие выплаты положены медицинским работникам в России — размер и порядок получения

В России с 2023 года введена новая мера государственной поддержки для медицинских работников — социальная выплата. Средства начисляются сотням тысяч граждан. Какие условия должны соблюдаться для назначения выплаты и как получить ее — читайте в материале «Известий».

Выплаты медикам 2023 — кому положены

Новый вид выплат российские медики начали получать с начала 2023 года. Мера материальной поддержки назначается:

медработникам первичного звена (в первую очередь, персоналу районных поликлиник);

сотрудникам центральных районных, районных и участковых больниц;

медикам, занятым на станциях и отделениях скорой помощи.

При этом организация, в которой работает медицинский работник, должна входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования.

Выплаты медикам 2023 — сколько платят

Размер выплаты варьируется от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида учреждения. При расчете размера выплаты учитываются исполнение сотрудником трудовых обязанностей и количество отработанных им за месяц часов по норме рабочего времени.

Выплаты медикам 2023 — как получить

Выплата назначается в проактивном порядке. Это означает, что медицинским работникам не нужно дополнительно обращаться куда-либо, чтобы получить средства. Социальный фонд России (СФР) начисляет выплаты автоматически, основываясь на данных, которые ежемесячно предоставляют медорганизации.

При этом учреждения обязуются обновлять реестры получателей выплат не позднее 10-го числа каждого месяца. В течение семи рабочих дней с момента получения данных СФР должен выплатить средства на банковский счет работника или карту «Мир». Реквизиты предоставляет работодатель.

В случае, если по какой-либо причине медицинский работник не получил положенную выплату, средства начислят в полном объеме во втором квартале 2023 года. Статус выплаты можно уточнить на портале Госуслуг.

Какие еще льготы положены медикам в России в 2023 году

Помимо специальных выплат, медицинские работники в РФ также имеют право на ряд мер социальной поддержки. Так, медицинским работникам предоставляется право на досрочный выход на пенсию. Для этого медработник должен иметь стаж 30 лет работы в городском населенном пункте или же 25 лет трудовой деятельности в селе. Подробнее о пенсии по выслуге лет можно узнать из специального материала «Известий».

Особые выплаты предоставляются медикам, которые работают с больными COVID-19. Размер материальной поддержки составляет 25% от месячного оклада сотрудника.

Дополнительные преференции полагаются медперсоналу, который переезжает работать из городов в небольшие населенные пункты. Такие медики получают единовременную компенсацию в размере от 500 тыс. до 2 млн рублей в зависимости от региона и должности специалиста. Кроме того, переехавшим медработникам предлагают компенсацию расходов на оплату аренды жилья и коммунальных услуг в размере 1200 рублей ежемесячно.

Бонусы к окладу могут получить и медики, которым удалось выявить онкологию пациента на ранней стадии. Те доходы, которые получают сотрудники сферы здравоохранения в рамках мер социальной поддержки, не облагаются НДФЛ.

Многие банки и иные финансовые организации в России представляют для медиков льготные программы кредитования. В некоторых субъектах медработники могут даже получить право на проживание в служебных помещениях или специально выделенных властями квартирах.

18 июня в России отмечали День медицинского работника. По всей стране поздравляли работников медучреждений, а власти регионов награждали наиболее отличившихся сотрудников.