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Глава администрации Бердянского района знал о готовящемся на него покушении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Глава администрации Бердянского района Запорожской области Алексей Кичигин знал, что по команде Киева на него готовится покушение. Видео с его рассказом 19 июня обнародовала пресс-служба Федеральной службы безопасности.

Кичигин сообщил, что российские правоохранители в 2023 году сообщили ему о подготовке покушения, представив при этом доказательства причастности к разработке операции украинских спецслужб.

«Там обсуждались способы убийства, маршруты, мои транспортные передвижения. Указывались суммы вознаграждения за участие в этом действии», — сообщил Кичигин.

По его словам, он сам решил поучаствовать в предотвращении преступления.

«В связи с озвученной информации я решил принять участие в операции по выявлению и противодействию готовящегося покушения и действий террористов. Далее я видел в СМИ Украины статьи и ролики о подрыве моего транспорта и моем убийстве. Я считаю эти методы террористическими. Это методы запугивания населения дестабилизацией мирных городов. В ходе подрыва могли пострадать посторонние люди, дети и просто прохожие», — описал происходящее Кичигин.

Во время оперативных мероприятий сотрудники ФСБ России задержали исполнителя теракта и его пособницу. В то же время были установлены заказчики преступления. Исполнитель предполагаемого теракта подтвердил, что сотрудники украинских спецслужб разрабатывали подрыв автомобиля Кичигина.

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О предотвращении сотрудниками ФСБ попытки ГУР Украины проведения терактов против руководства администрации Запорожской области и работников правоохранительных органов РФ стало известно ранее в этот день.

Установлен исполнитель, а также сотрудник ГУР, руководивший деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Херсонской области. Пособник задержан, средства совершения преступлений изъяты.

О подрыве машины Кичигина в Бердянске власти Запорожской области сообщили 13 января. Сам Кичигин во время инцидента не пострадал.

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