Российские военные каждый день уничтожают не только украинских боевиков, но и десятки иностранных наемников. Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин в понедельник, 19 июня, показал работу в ЛНР добровольцев из минометного отряда «Барс», которые наносят разрушительные удары в ответ на каждое движение врага.

С помощью разведчиков они отвечают точными и разрушительными ударами на каждое движение противника. «На всем лисичанском направлении добровольцы отряда «Барс-12» известны, как минометные снайперы», — уточнил корреспондент.

Командир минометного добровольческого отряда «Барс-12» с позывным Забой рассказал, что все готовы работать и выполнять свою задачу в расчете. Так, Зименкин показал, как проходит подготовка к обстрелу вражеских позиций на дистанции нескольких км из миномета 120-го калибра.

«Кто что кричит в этот момент. Казаки: «За веру, царя и Отечество», артиллеристы: «333», парни работают спокойно, рутинно, бодро, но с огоньком», — прокомментировал корреспондент.

Отмечается, что о точности отряда «Барс» ходят легенды. На днях они сожгли украинские бронетранспортер и расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», на их счету десятки разбитых укрытий ВСУ и сотни выведенных из строя бойцов противника.

Зименкин также уточняет, что легендарные минометчики «Барс-12» являются самородками, научившимися так точно стрелять уже непосредственно во время боевых действий.

Также корреспондент продемонстрировал трофейное оружие — модернизированный АК-12, отобранный у иностранных наемников. «Много их поколотили. Это лично из польских рук <…> Ценим, любим, дорожим. Спасибо им за такую гуманитарную помощь», — показал трофей боец отряда с позывным Снег.

Ранее, 19 июня, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал кадры боев российских штурмовых подразделений с ВСУ в районе Новодонецкого. ВС РФ удалось уничтожить около 50 единиц вражеской техники и не допустить закрепление украинских позиций в поселке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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