Катар и ОАЭ договорились восстановить дипломатические отношения

Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились восстановить разорванные в 2017 году дипломатические отношения, посольства и консульства в Дохе, Абу-Даби и Дубае возобновят работу с 19 июня, сообщает МИД Катара.

«На основании желания двух стран укреплять взаимоотношения государства Катар и ОАЭ объявляют о восстановлении дипломатических представительств, в частности посольства Катара в Абу-Даби и генконсульства в Дубае, а также посольства ОАЭ в Дохе, начиная с понедельника, 19 июня», — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Отмечается, что данный шаг сторон направлен на укрепление совместной арабской деятельности.

В апреле Катар и Бахрейн договорились восстановить дипломатические отношения. Стороны подтвердили, что этот шаг отражает обоюдное стремление развивать взаимодействие и укреплять интеграцию и единство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

5 июня 2017 года Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив государство в поддержке терроризма, а также ввели экономические санкции.

Позже в том же месяце страны выдвинули Дохе 13 условий для восстановления отношений. Эмирату предложили, в частности, понизить уровень сотрудничества с Ираном и закрыть телеканал Al Jazeera. В министерстве иностранных дел Катара заявили, что страна не выполнит выдвигаемые требования, однако отметили готовность к диалогу по поводу дальнейшего взаимодействия.