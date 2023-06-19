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Катар и ОАЭ договорились восстановить дипломатические отношения

Катар и ОАЭ с 19 июня возобновляют работу миссий спустя шесть лет после разрыва дипотношений
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Фото: TASS/picture alliance/Frank Hoermann
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Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились восстановить разорванные в 2017 году дипломатические отношения, посольства и консульства в Дохе, Абу-Даби и Дубае возобновят работу с 19 июня, сообщает МИД Катара.

«На основании желания двух стран укреплять взаимоотношения государства Катар и ОАЭ объявляют о восстановлении дипломатических представительств, в частности посольства Катара в Абу-Даби и генконсульства в Дубае, а также посольства ОАЭ в Дохе, начиная с понедельника, 19 июня», — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Отмечается, что данный шаг сторон направлен на укрепление совместной арабской деятельности.

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В апреле Катар и Бахрейн договорились восстановить дипломатические отношения. Стороны подтвердили, что этот шаг отражает обоюдное стремление развивать взаимодействие и укреплять интеграцию и единство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

5 июня 2017 года Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив государство в поддержке терроризма, а также ввели экономические санкции.

Позже в том же месяце страны выдвинули Дохе 13 условий для восстановления отношений. Эмирату предложили, в частности, понизить уровень сотрудничества с Ираном и закрыть телеканал Al Jazeera. В министерстве иностранных дел Катара заявили, что страна не выполнит выдвигаемые требования, однако отметили готовность к диалогу по поводу дальнейшего взаимодействия.

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