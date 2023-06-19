Московский суд оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей за повторное непредоставление в ФСБ России информации о пользователях сервиса «Яндекс Услуги», необходимой службе для розыска людей или обеспечения безопасности страны. Об этом говорится в постановлении инстанции, поступившем в распоряжение «Известий».

Представитель компании в суде признал вменяемые ей нарушения и попросил суд не назначать максимальную сумму штрафа в 6 млн рублей, отмечает «Газета.Ru».

Действия компании были квалифицированы по ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ («Повторное неисполнение компанией обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства»).

Первый раз «Яндекс» оштрафовали в августе 2022 года на 400 тыс. рублей.

Поскольку нарушение компании носит повторный характер, то второй штраф составил 2 млн рублей.

В начале июня сообщалось, что в апреле этого года «Яндекс» впервые обошел Google по популярности у пользователей iPhone и iPad в РФ. Об этом «Известиям» рассказал источник. То, что «Яндекс» опередил Google в отечественном сегменте поиска для iOS, подтвердили в Координационном центре доменов RU/РФ.