Такси влетело в заграждение на набережной в Санкт-Петербурге
Водитель такси не справился с управлением и влетел в заграждение в Санкт-Петербурге. По данным источника «Известий», ДТП произошло в понедельник, 19 июня, на Воскресенской набережной.
В распоряжении издания есть кадры с места аварии. На них видны обломки ограждения, а также сам автомобиль, который серьезно поврежден.
По данным источника, никто не пострадал.
18 мая водитель легкового автомобиля Skoda не справился с управлением и врезался в ограждение в районе Горской в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что мужчина ехал на большой скорости и пытался обогнать поливальную машину, однако ему не удалось уйти от столкновения. От полученных травм водитель авто скончался на месте.