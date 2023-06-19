ФСБ показала видео с планировавшими теракт против руководства Запорожской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в понедельник, 17 июня, опубликовала видео с задержанными, которые планировали совершить теракт против руководства военно-гражданской администрации Запорожской области.

Исполнитель диверсионно-террористического акта рассказал, что в начале этого года ему в социальной сети написала женщина по имени Александра из Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и предложила оказать содействие в интересах страны. Ему поручили ликвидировать представителя ВГА Бердянска, подорвав его в машине.

Сборку переданных компонентов для взрывчатки мужчина осуществлял сам.

Пособница украинских спецслужб, передавшая ему компоненты взрывного вещества в банках, рассказала ФСБ, что оставила посылку в мусорном баке возле продуктового магазина. Фотографию месторасположения тайника она отправила Александре в соцсети.

О предотвращении сотрудниками ФСБ попытки ГУР Украины проведения терактов против руководства администрации Запорожской области и работников правоохранительных органов РФ стало известно ранее в этот день.

Органами внутренних дел региона в отношении задержанной возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 2 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных веществ или взрывных устройств») УК России.

Установлен исполнитель, а также сотрудник ГУР, руководивший деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Херсонской области. Пособник задержан, средства совершения преступлений изъяты.